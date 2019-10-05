مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم السلة الغذائية الشهرية لأسر الأيتام من عدة محافظات يمنية

ضمن برنامج "لست وحدك"

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم السلة الغذائية لشهر سبتمبر 2019م لأسر 420 يتيماً ويتيمةً من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.