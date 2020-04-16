تمديد تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى خلال رمضان.. تحرزاً من "كورونا"

تماشيًا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية المحذرة من التجمعات

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم (الخميس)، استمرار تعليق صلاة الجماعة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المجلس في بيان أوردته "رويترز"، أنه ‏مدد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك تماشيًا مع الفتاوى الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء.

وقال: "إن اتخاذ هذا القرار سيكون مؤلمًا لنا جميعًا؛ ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظًا على النفس البشرية".

وبين المجلس أن الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك، الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة.