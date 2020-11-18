"القرقاح" يرعى تكريم الفائزين بجائزة وقفة إجلال بتعليم النماص

في دورتها الأولى.. قيمتها مليون ريال على مدى 5 سنوات قادمة

رعى محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة وقفة إجلال بقاعة ظافر حبيب بإدارة تعليم النماص للبنين والبنات بقاعة المرواء.

حضر الحفل محافظ تنومة والداعمون للجائزة رجلا الأعمال علي بن سليمان الشهري وعبدالله بن محمد البكري وعدد من مديري الإدارات والمؤسسات ومنسوبي ومنسوبات تعليم النماص؛ وشملت الجائزة جميع فئاتها "الطالب المتميز والمعلم المتميز والإداري المتميز والمشرف المتميز والمدرسة المتميزة" حيث بلغ عددهم 221 فائزاً وفائزة.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات والعروض ومراحل الجائزة منذ تدشينها في يوم الاثنين الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ وإطلاقها في يوم الأحد 18 محرم 1442هـ، وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأ التنافس الشريف والذي حرص مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي على نشر ثقافته بين منسوبي ومنسوبات التعليم.





بدوره قدم الغامدي شكره وامتنانه للداعمين ومالهم من أيادٍ بيضاء في خدمة المنطقة وخاصة محافظتي تنومة والنماص والمجتمع،واغتنم مناسبة البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم ليجدد البيعة باسم أسرة تعليم النماص.

جدير بالذكر أن جائزة وقفة إجلال رصد جوائز بقيمة مليون ريال على مدى خمس سنوات قادمة.





