نزيف التهجير.. 350 ألف سوري نزحوا من إدلب خلال شهر ونصف

الأمم المتحدة أرجعت السبب إلى هجوم النظام وروسيا على المحافظة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، أن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال نزحوا من إدلب منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) إلى مناطق قرب حدود تركيا؛ بسبب هجوم جديد للنظام السوري مدعوم من روسيا على المحافظة التي تسيطر عليها المعارضة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقاريره، بأن الوضع الإنساني مستمر في التدهور نتيجة تصاعد الأعمال

الأمم المتحدة 350 ألف سوري نزحوا من إدلب الأمم المتحدة 350 ألف سوري

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16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 03:54 PM

الأمم المتحدة أرجعت السبب إلى هجوم النظام وروسيا على المحافظة

نزيف التهجير.. 350 ألف سوري نزحوا من إدلب خلال شهر ونصف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، أن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال نزحوا من إدلب منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) إلى مناطق قرب حدود تركيا؛ بسبب هجوم جديد للنظام السوري مدعوم من روسيا على المحافظة التي تسيطر عليها المعارضة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقاريره، بأن الوضع الإنساني مستمر في التدهور نتيجة تصاعد الأعمال

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الأمم المتحدة 350 ألف سوري نزحوا من إدلب الأمم المتحدة 350 ألف سوري

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