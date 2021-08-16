الرئيس الأمريكي يأمر بإرسال 1000 جندي إضافيين إلى كابول

"بايدن" يوجه خطاباً للأمريكيين عن التطورات في أفغانستان اليوم

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الاثنين) بإرسال ألف جندي مظلي إضافيين من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى العاصمة الأفغانية كابول.

وبين البيت الأبيض أن الإضافة الجديدة للعسكريين سترفع أعدادهم هناك إلى 7 آلاف هم إجمالي القوات الأمريكية على الأرض في أفغانستان تقريباً، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وذكر البيت الأبيض أن "بايدن" سيوجه خطابا للأمة الأمريكية حول التطورات في أفغانستان مساء اليوم.