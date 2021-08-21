الأخضر السعودي إلى نهائي بطولة العالم بنيروبي

لتتابع 4 × 100

تأهل المنتخب السعودي لتتابع 4 × 100 إلى نهائي منافسات بطولة العالم لألعاب القوى للشباب بنيروبي بعد أن حل رابعًا ، وتحقيق أفضل زمن شخصي، في نصف النهائي. ومثل المنتخب في السباق العدّاؤون: عنبر الزهراني، وعلي مرجان، وسلطان كعبي، وناصر محمود.

ويقام النهائي غدًا الأحد.