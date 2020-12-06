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أبو زاهرة: واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن تمييزها

فلكية جدة: الجوزاء وحزام درب التبانة يزينان السماء.. اليوم

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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 أو أي ليلة من ليالي ديسمبر كوكبة الجوزاء أو الجبار أورايون، إلى جانب حزام مجرة درب التبانة خلفها، ونظرًا لسطوع نجوم الجوزاء يمكن رؤيتها من داخل المدن، أما بالنسبة لحزام درب التبانة فهناك حاجة لموقع مظلم بعيدًا عن التلوث الضوئي.



وأضاف: نجوم الجوزاء واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن تمييزها من خلال النجوم الثلاثة وعلى جانبيها نجمان ساطعان، أحدهما هو النجم الأحمر منكب الجوزاء، والآخر نجم مشرق، أزرق أبيض يسمى رجل الجوزاء.



وتابع: طوال شهر ديسمبر، تشرق كوكبة الجوزاء في منتصف المساء (منتصف المدة بين غروب الشمس ومنتصف الليل)، ومثل كل النجوم تشرق الجوزاء مبكرًا كل مساء (بسبب دوران الأرض حول الشمس)، لذلك بحلول أواخر ديسمبر، ترصد الجوزاء في وقت مبكر من المساء.



واستطرد: نظرًا لأن كوكبة الجوزاء موجودة في الليالي الطويلة في ديسمبر ويناير في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فدائمًا تربط بفصل الشتاء، وهي أيضًا نقطة انطلاق رائعة للعثور على حزام درب التبانة، فإذا كنت في موقع مظلم (ليس من البيت) يمكنك رؤية حزام درب التبانة بالعين المجردة يمتد بالقرب من النجم الأحمر منكب الجوزاء.



وقال: عندما ننظر إلى هذا الحزام اللامع، فإننا نشاهد حافة قرص المجرة - وهو الوهج المشترك لمليارات النجوم، ومن المفارقة أنه في شهر أغسطس يبدو شريط درب التبانة مشرقًا خلال ساعات المساء، وفي ذلك الوقت من العام نحن ننظر باتجاه مركز المجرة.



وأضاف: أما الآن فقد تحركت الكرة الأرضية في مدارها حول الشمس، وسماء المساء تشير في اتجاه مختلف، لذلك عندما ترى شريط درب التبانة بالقرب من كوكبة الجبار هذا الشهر، فسترى أنه خافت جدًا على عكس ما يشاهد في أغسطس، هذا لأننا ننظر الآن نحو الحافة الخارجية للمجرة، وهناك عدد أقل من النجوم بيننا وبين الفضاء بين المجرات.