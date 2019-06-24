"الجبير": إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن

قال: طهران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة وستزيد

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت "سياساتها العدوانية".
وقال "الجبير" لصحيفة "لو موند" الفرنسية في مقابلة نشرت يوم الاثنين: "اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

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24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 02:38 PM

قال: طهران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة وستزيد

"الجبير": إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت "سياساتها العدوانية".
وقال "الجبير" لصحيفة "لو موند" الفرنسية في مقابلة نشرت يوم الاثنين: "اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

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