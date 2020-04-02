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"ألتماير" أشار إلى أن التراجع قد يصل 8% في بعض الأشهر

"كورونا" يزلزل الاقتصاد الألماني.. والانكماش قد يفوق أزمة 2008

أفاد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم (الخميس)، بأن أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينكمش هذا العام بأكثر مما شهده خلال الأزمة المالية 2008-2009، لافتًا إلى أنه قد يجري تسجيل انكماش يزيد عن ثمانية بالمئة في بعض الأشهر.



وبيّن "ألتماير" أن الاقتصاد حقق أداء جيدًا خلال أول شهرين من العام، قبل أن تدخل ألمانيا في إجراءات عزل عام فعلية بسبب فيروس كورونا المستجد في مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز".