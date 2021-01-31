الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

الصلاة عليه اليوم الأحد بالرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

الأمير تركي بن ناصر الديوان الملكي وفاة الأمير تركي بن ناصر

26

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 12:07 AM

الصلاة عليه اليوم الأحد بالرياض

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

12 26,079

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ــ اليوم الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأمير تركي بن ناصر الديوان الملكي وفاة الأمير تركي بن ناصر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021