إشعار عدم تجديد العقد يربك 5 موظفين بمؤسسة خيرية بمكة

دون معرفة الأسباب.. بعضهم أمضى 15 عاماً بالعمل

تفاجأ 5 موظفين في أحد المؤسسات الخيرية المتخصصة في رعاية الأيتام بمكة المكرمة، من إشعارات تلقوها مؤخراً، مفادها "عدم تجديد عقودهم" دون معرفة الأسباب التي حالت إلى عدم تجديد العقود التي تنتهي في السادس من الشهر الميلادي المقبل.

وقال المتضررون وعدهم 5 موظفين في شكوى تلقتها "سبق": نحن مجموعة ‏من الشباب نعمل في المجال الخيري، وبعضنا أمضى ما يزيد على 15 سنة ابتداءً من العمل في إحدى الجمعيات الخيرية التي كانت ترعى الأيتام، قبل أن يتم نقلنا إلى مؤسسة خيرية متخصصة في رعاية الأيتام بمكة، بقرار إداري أوصى فيه مدير فرع العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عند الانتقال إلى المؤسسة الخيرية بالتأكيد بألا يتم فصل الموظفين من الجمعية ونقلهم إلى المؤسسة الخيرية، قبل نحو سنتين، وهو ما لم يتم تنفيذه من المؤسسة.

وأشاروا إلى أن طبيعة عملهم تكمن في الإشراف على الأيتام ورعايتهم، لافتين إلى أن قرار إنهاء عقودهم وعدم تجديدها والتي تنتهي في السادس من الشهر الميلادي المقبل، جاء بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.

ولفتوا إلى أن عملهم في المؤسسة الخيرية يعتبر مصدر دخلهم الوحيد، مطالبين الجهات المختصة بضرورة النظر في موضوعهم مع المؤسسة الخيرية المتخصصة في رعاية الأيتام، وحل مشكلتهم بشكل عاجل.

واطلعت "سبق" على الإشعارات التي تلقاها موظفو تلك المؤسسة الخيرية التي تتخذ من مكة المكرمة مقراً لها وهي متخصصة في تقديم الرعاية الشاملة للأيتام من ذوي الظروف الخاصة.

وجاء في الشعار المعنون بـ"إشعار عدم تجديد عقد": نشكر لكم جهودكم المبذولة خلال فترة عملكم في المؤسسة، وبناءً على العقد المبرم معكم، وحيث إن العقد محدد المدة، عليه نفيدكم بعدم تجديد العقد، واعتبار آخر يوم عمل لكم في 6/ 6/ 2020م، مع تقدير جهودكم في الفترة الماضية.