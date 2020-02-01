شرطة الحدود الشمالية تطيح بمتورطين في التحرش بفتيات في أحد شوارع "عرعر"

عقب توجيه أمير المنطقة

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية، القبض على قائد مركبة ومرافقه ظهر تورطهما في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر، وذلك بعد توجيه الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة الحدود الشمالية، للجهات الأمنية بالمنطقة، بالقبض على المتورطين بالواقعة.

وذكر المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر، وبناء على توجيهات سموه الكريم بسرعة ضبطهما واتخاذ ما يلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي؛ فقد أسفرت إجراءات الاستدلال، بتوفيق الله، عن تحديد هوية المتورطين، مبينًا أنهما مواطنان اثنان بالعقدين الثاني والثالث من العمر، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.