بالفيديو .. رجل يثقب إطارات 160 سيارة بعد دقائق من زلزال تركيا

بدا حريصاً على إخفاء ملامح وجهه وهو يقترب منها ويلقي نظرة على نوافذها

رصدت كاميرات المراقبة رجلاً مجهولاً يقوم بثقب إطارات عشرات السيارات في تركيا بعد فترة وجيزة من الزلزال المدمّر.

ويظهر الفيديو الرجل، الذي بدا حريصاً على إخفاء ملامح وجهه، وهو يقترب من السيارات ويلقي نظرة على نوافذها، ليتأكّد من خلوها، ثم يثقب إطاراتها بكل هدوء.

وبحسب ما أوردت صحيفة "حرييت" التركية، الإثنين، فقد وقعت الحادثة في محافظة ديار بكر- جنوب شرقي تركيا، ليل الجمعة السبت، بُعيد الزلزال الذي ضرب محافظتيْن مجاورتيْن وبلغت قوته 6.5 درجة.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ثقب الإطارات تركزت في منطقتَي يسميل فرات، وتيكتيل، في مدينة ديار بكر، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وفي صباح اليوم التالي، اكتشف أصحاب السيارات ما حلّ بها، وأعربوا عن غضبهم الشديد قائلين إن الأمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة أنه يأتي بعد الزلزال المُميت.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، لم تُعرف دوافع الرجل، وما إذا كان قد تم إلقاء القبض عليه عقب الواقعة الغريبة.

وضرب زلزال قوي محافظتَي إلازيغ وملاطية- وسط تركيا، في وقت متأخر؛ ما أسفر عن مقتل 38 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين، وكان الزلزال قوياً لدرجة أن سكان دول مجاورة شعروا به، مثل سوريا وجورجيا.