تعرّف على وثائق اليوم الوطني منذ عهد المؤسس

بشعار "هي لنا دار"

تحتفل المملكة العربية السعودية في كل عام يوم 23 سبتمبر، باليوم الوطني.

وتحمل هوية اليوم الوطني الـ91 شعار "هي لنا دار" في مجسم خريطة المملكة،

واليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي أعلن فيه اسم "المملكة العربية السعودية" للمرة الأولى وتحديدًا الخميس 23 سبتمبر1932 الموافق 21 جمادى الأولى 1351هـ، وتوحيد رايتها تحت راية الإسلام وشهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وكان اسم المملكة قديمًا "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"؛ حتى أعلن مؤسس السعودية الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- تحرير وتوحيد أجزاء الدولة.

وثائق اليوم الوطني

وفي تاريخ إعلان اليوم الوطني، أصدر الملك عبدالعزيز آل سعود مرسومًا ملكيًّا يقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، إلى المملكة العربية السعودية.

ونشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عددًا من الوثائق التاريخية التي تكشف أحداث إعلان اليوم الوطني للسعودية في 23 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، وكيفية إعلان ذلك والاحتفال به.

وأظهرت الوثيقة الأولى التي نشرها المركز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، الأمر الملكي الصادر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاضي بتحويل اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها لتحمل اسم المملكة العربية السعودية، واختيار اليوم الأول من الميزان (23 من شهر سبتمبر) يومًا لإعلان التوحيد.

فيما أظهرت الوثيقة الثانية التي جاءت بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز نائب الملك -رحمه الله- الصادرة عام 1351هـ بشأن الإعلان عن تسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وإطلاق المدافع تيمنًا بذلك الحدث الميمون.

كما أظهرت الوثيقة الثالثة مرسومًا ملكيًّا ممهورًا بتوقيع الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، ويعود لعام 1385هـ يقضي بتحديد يوم 23 سبتمبر يومًا وطنيًّا للمملكة العربية السعودية.

فيما أظهرت الوثيقة الرابعة تعميمًا صادرًا من الملك فهد بن عبدالعزيز في عام 1425هـ، يقضي بأن يكون يوم 23 من سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية اعتبارًا من عام 1426هـ؛ تمكينًا للمواطنين للاحتفال بهذا الحدث الميمون والتاريخي.

وتقام في هذه المناسبة فعاليات متنوعة في جميع مناطق البلاد على مدار أيام عدة، وتشمل الألعاب النارية، والاحتفالات الفنية، والمهرجانات، والعروض العالمية، وعروض الطيران والملتقيات.