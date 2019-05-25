ثلاثة أندية "إنجليزية" وناد "مكسيكي" يستهدفون محترف "الأهلي"

كشفت تقارير صحفية أجنبية أن محترف النادي الأهلي الحالي، اللاعب ديجانيني تفاريس لن يكون موجوداً في صفوف الفريق الموسم القادم.

ونقلت الصحف الإسبانية تصريحات لوكيل اللاعب قال فيها إن لاعبه لن يستمر في صفوف الأهلي عطفاً على أزمة مستحقاته وطموحات الفريق.

وقالت صحيفة أبولا البرتغالية إن اللاعب مطلوب في ثلاثة أندية إنجليزية هي ولفرهامبتون وايفرتون ووست هام، بالإضافة لنادي مروز أزول المكسيكي.

وقدم اللاعب ديجانيني موسماً رائعاً مع الأهلي وظل ينافس على لقب هداف للمسابقة قبل أن يحسمها المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر.



