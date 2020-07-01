"أرامكو السعودية" تعلن مراجعة أسعار البنزين بعد الـ 15٪

أعلنت "أرامكو السعودية" أسعار البنزين بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم 1 إلى 10 يوليو 2020م. وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
أسعار المنتجات من 1 إلى 10 يوليو 2020م (ر.س. / لتر):
بنزين 91: (0.98) هللة
بنزين 95: (1.18) ريال.
ديزل: (0.52) هللة.
الكيروسين: (0.70) هللة.
غاز البترول المسال (0.75): هللة.
تبدأ من 1 إلى 10 يوليو الجاري.. بعد تطبيق الضريبة الجديدة
أعلنت "أرامكو السعودية" أسعار البنزين بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم 1 إلى 10 يوليو 2020م. وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
أسعار المنتجات من 1 إلى 10 يوليو 2020م (ر.س. / لتر):
بنزين 91: (0.98) هللة
بنزين 95: (1.18) ريال.
ديزل: (0.52) هللة.
الكيروسين: (0.70) هللة.
غاز البترول المسال (0.75): هللة.