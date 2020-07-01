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تبدأ من 1 إلى 10 يوليو الجاري.. بعد تطبيق الضريبة الجديدة

"أرامكو السعودية" تعلن مراجعة أسعار البنزين بعد الـ 15٪

أعلنت "أرامكو السعودية" أسعار البنزين بعد تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم 1 إلى 10 يوليو 2020م. وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار المنتجات من 1 إلى 10 يوليو 2020م (ر.س. / لتر):

بنزين 91: (0.98) هللة

بنزين 95: (1.18) ريال.

ديزل: (0.52) هللة.

الكيروسين: (0.70) هللة.

غاز البترول المسال (0.75): هللة.