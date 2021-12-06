تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضبابٌ على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن تكوّن ضبابٍ تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والفريش، واليتمة، وخيبر، وينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.