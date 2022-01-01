توقعات باشتداد الحالة الماطرة في الرياض والدمام وعموم الشرقية

غزارة عالية متوقعة للأمطار ليلة السبت- الأحد.. هنا التفاصيل

كشفت التوقعات عن تغيرات جذرية كبيرة ستطرأ على حالة الطقس تدريجيًّا نهار اليوم السبت، وبشكل تصاعدي، تتمثل في اشتداد كبير ولافت في الحالة الماطرة على: (الرياض، والدمام، وعموم المنطقة الشرقية).

وبحسب موقع "طقس العرب"، يُتوقع مع ساعات مساء يوم السبت وليلة السبت/الأحد، أن تبدأ جبهة هوائية باردة ذات فعالية عالية في عبور أجواء المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة؛ مما سيعمل على حدوث اشتداد كبير في الحالة الماطرة، وتشكّل سحب رعدية عالية القوة، تترافق بالأمطار ذات الغزارة العالية، التي يُعتقد أنها ستكون أكثر شدة وشمولية منذ سنوات، ولا يُستبعد أن تترافق بزخات من البرد المتراكم.

كما يُتوقع أن تكون هذه الأمطار على شكل زخات مترافقة بالبرق والرعد والرياح الهابطة القوية؛ مما قد يعمل على ارتفاع منسوب المياه وحدوث السيول وجريان الأودية بشكل يستدعي أخذ الحيطة والحذر.