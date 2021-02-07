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قالت: نعتذر عن عدم استقبال المحطات مَن ليس لديه حجز سفر

"سار": تطبيق توكلنا شرط إلزامي أثناء السفر على متن قطاراتنا

أكّدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أن تطبيق توكلنا شرط إلزامي في أثناء السفر على متن قطار سار.

وقالت عبر حسابها على تويتر: حرصاً على صحة وسلامة الجميع، تطبيق #توكلنا إلزامي لجميع المسافرين، وأضافت: نعتذر عن عدم استقبال محطات #سار مَن ليس لديه حجز سفر.