أمانة جدة تزيل موقعًا لتجمّع عمالة تبيع خضراوات بحي البخارية

كان يشكل خطرًا قد يؤدي لانتشار كورونا.. صادرت 2 طن وأتلفت 8 عربات

أوضحت أمانة محافظة جدة أن فريق مراقبين من بلدية البلد وقف أمس على الباعة الجائلين خلف سوق الخيمة، وتمت مصادرة 2 طن خضراوات وإتلاف 8 عربات.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة المهندس محمد الزهراني لـ"سبق"؛ أن الفرق تمكنت من مداهمة الموقع بعد رصده؛ حيث كان يشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي، وأن هذه الأعمال والمتابعة يومية، وتم رصد هذه المخالفات داخل حي عشوائي.

وكان مقطع قد تم تداوله لعمالة تشكل تجمعاً بحي البخارية خلف سوق الخيمة المحاذي لحي الهنداوية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا قبل أن تبادر أمانة جدة بإزالة الموقع وتكثيف المراقبة.

فيروس كورونا الجديد

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05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 04:39 PM

كان يشكل خطرًا قد يؤدي لانتشار كورونا.. صادرت 2 طن وأتلفت 8 عربات

أمانة جدة تزيل موقعًا لتجمّع عمالة تبيع خضراوات بحي البخارية

عبدالله الراجحي

جدة

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أوضحت أمانة محافظة جدة أن فريق مراقبين من بلدية البلد وقف أمس على الباعة الجائلين خلف سوق الخيمة، وتمت مصادرة 2 طن خضراوات وإتلاف 8 عربات.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة المهندس محمد الزهراني لـ"سبق"؛ أن الفرق تمكنت من مداهمة الموقع بعد رصده؛ حيث كان يشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي، وأن هذه الأعمال والمتابعة يومية، وتم رصد هذه المخالفات داخل حي عشوائي.

وكان مقطع قد تم تداوله لعمالة تشكل تجمعاً بحي البخارية خلف سوق الخيمة المحاذي لحي الهنداوية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا قبل أن تبادر أمانة جدة بإزالة الموقع وتكثيف المراقبة.

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فيروس كورونا الجديد

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