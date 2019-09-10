"تعليم الشرقية" لـ"سبق": الثانوية الرابعة بالخبر آمنة والصور من العام الماضي

الإدارة: المبنى سليم من الناحية الإنشائية والهندسية

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق"، إن ما أُثير حول مبنى الثانوية الرابعة بمحافظة الخبر في مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق، مشيرًا إلى أن اللجنة الهندسية بتعليم الشرقية، والتي زارت ميدانيًا المبنى واطلعت عليه، أكدت أنه آمن ولا يشكل خطورة إطلاقًا.

وأكد "الباحص" أن ما ظهر من صور لبعض آثار تساقط أجزاء محدودة من اللياسة العلوية لأحد الفصول كانت في العام الماضي، وتم التعامل معها في حينه، كما جرى العمل على إعداد مقايسة لصيانة وتأهيل المبنى بالكامل، وجارٍ الترسية على المقاول للبدء في عملية التأهيل.

وذكر "الباحص" أن "إدارة التعليم تؤكد أن المبنى سليم من الناحية الإنشائية والهندسية، وأن سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات تعد أولى اهتماماتنا".