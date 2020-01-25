المعيوف: لعل في الأمر خيرًا.. جوفينكو: سنقاتل للنفس الأخير

أبدى عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال، استياءه من اللعب في كل مباراة بمدافعين مختلفين أمامه، وقال بعد التعادل مع الشباب: "في كل مباراة يلعب أمامي مدافعون مختلفون، مرة يشارك جحفلي والحافظ، وتارة البليهي والحافظ، وأخرى جحفلي والحافظ".

وأضاف: "هذا الأمر يسبب انخفاضًا في مستوى الفريق، ولكن هذه ظروف الإصابات".

وعن التعادل قال: "الحمد لله. القادم أفضل. يتبقى الدور الثاني كاملاً، وإن شاء الله نعوض، ولعل في الأمر خيرًا".

من جانبه، قال جوفينكو، لاعب خط وسط فريق الهلال: "لعبنا مباراة قوية. تهيأت لنا فرص، وهم كذلك. للأسف، نظهر في بعض المباريات بمظهر ضعيف، ولكن سنقاتل للنفس الأخير".