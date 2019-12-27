الوحدة يتغلب على الفيصلي ويصعد إلى وصافة الترتيب

تغلَّب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على ضيفه الفيصلي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وذلك في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واكتفى الفريقان بالتعادل السلبي في شوط المباراة الأول، وفي شوط المباراة الثاني خيم التعادل حتى الدقيقة الـ76 حين تمكن راكان الشملان من تحقيق هدف التقدم للوحدة بعد تلقيه تمريرة بينية داخل المنطقة؛ ليتلاعب بالدفاع، ويسدد الكرة على يسار الحارس مستقرة في الشباك هدفًا أول.

وبهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة؛ ليصعد لوصافة الترتيب في الدوري، بينما بقي الفيصلي على رصيده السابق 20 نقطة قابعًا في المركز السابع.