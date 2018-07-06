"التحالف": الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً حوثياً باتجاه المملكة

أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان بجازان

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن/ تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة السابعة وسبع عشرة دقيقة (17ر19) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة عمران) باتجاه أراضي المملكة.

وفي هذا الإطار أوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.

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قوات الدفاع الجوي تدمر صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه جازان

تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي قبل قليل لصاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، باتجاه جازان.

يشار إلى أن المليشيات تحاول تسجيل انتصار بالصواريخ الإيرانية في مخالفة للقوانين الدولية عقب ما شهدته أرض اليمن من تقدم ملحوظ لقوات التحالف والجيش اليمني وتحرير مواقع إستراتيجية، واستهداف قياداتها.