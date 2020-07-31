"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 37 طن أغذية في "قلنسية سقطرى"

نفّذ برامج إنسانية وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام في اليمن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، بتوزيع 504 سلال غذائية، تزن 37 طناً و296 كيلوجراماً، في قريتي مربع دركبو وأرياف قلنسية بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 3.024 شخصاً.

من جهة أخرى، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برامج وأنشطة متنوعة للأطفال الأيتام باليمن خلال شهر يوليو الجاري في مأرب وعدن والساحل الغربي، وذلك ضمن مشروع "بذرة أمان" في المساحات الصديقة للطفل‏ التي استُحدثت لتكون آمنة ومتضمّنة لقواعد السلامة للأطفال ليستعيدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وتوفر لهم فرصاً للعب وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة ومحفزة.

وقد استفاد من تلك البرامج والأنشطة 600 يتيم ويتيمة من محافظات: عدن، ومأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في تحسين ظروف الأيتام وأسرهم ورعايتهم في جميع المجالات والتخفيف من معاناتهم خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.