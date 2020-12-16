صوت "زئير أسد" يستنفر الجهات المختصة بمكة.. لبؤة محاصرة في منزل مهجور

واقعة تجري فصولها بحي العمرة بالعاصمة المقدسة عقب بلاغ من السكان صباح اليوم

تحاصر الجهات الأمنية بمكة المكرمة والجهات ذات العلاقة؛ "لبؤة" اختبأت داخل منزل مهجور بحي العمرة بالعاصمة المقدسة؛ على إثر بلاغ تلقته من السكان صباح اليوم، بعد سماعهم صوت زئير أسد على مدى اليومين الماضيين.



وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تلقت بلاغاً صباح اليوم الأربعاء، من سكان حي العمرة بمكة يفيدون بأنهم سمعوا صوت زئير أسد، بالتحديد أثناء عودة أحدهم للمنزل صباح اليوم.



وقد باشرت الجهات الأمنية والجهات ذات الاختصاص الموقع على الفور بعد تلقيها البلاغ، حيث شوهدت "لبؤة" تعتلي سور منزل مهجور بذات الحي.



وبحسب السكان فإن اللبؤة موجودة في ذات الموقع منذ يومين.



ولا تزال الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة والجهات ذات الاختصاص تحاصر الموقع، الكائن بحي العمرة بالتحديد داخل أحد المنازل المهجورة.