"الخطوط السعودية" تحرز تصنيف "5 نجوم" في تقييم APEX

الاستقصاء شمل ركاب أكثر من مليون رحلة في 600 شركة

حصلت الخطوط السعودية على تصنيف "خمس نجوم" في تقييم أجرته APEX، وهي منظمة غير هادفة للربح شمل استقصاؤها ركاب أكثر من مليون رحلة في 600 شركة طيران حول العالم، ويعتمد التقييم بشكل كامل على تقييم الركاب.

وعدّ وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح الجاسر، أن خطة التحول الشاملة التي تبنتها المؤسسة انعكست إيجاباً على أصوات الضيوف، حيث عملت على الاستثمار في تدريب وتأهيل الموارد البشرية وتوسعة أسطولها الجوي، وأضافت عديداً من الوجهات المباشرة، إلى جانب ترقية وتطوير الخِدْمات.

وقال "الجاسر": هذا الإنجاز امتداد لدعم قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، لقطاع النقل بشكل عام، حيث عدّت رؤية المملكة 2030 الموقع الإستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث أحد مواطن القوة التي تتميز بها.

وأضاف: "الخطوط السعودية" تسعى لأن تكون ممكناً لبرامج الرؤية ومنها المتعلقة بالتوسع في قطاع السياحة، الحج والعمرة، وترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.

من جهته، أشار مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس إبراهيم العمر، إلى أن حصول "الخطوط السعودية" بتصويت ضيوفها على تقييم "خمس نجوم" هو حصاد عمل دؤوب واستثمار كبير في تطوير جميع الجوانب التشغيلية في "الخطوط السعودية".

وقال: توقيت النتيجة بعد أزمة جائحة كورونا التي هزت شركات الطيران الكبرى على اختلافها يشكل مصداقاً قوياً لجودة إدارة الأزمات التي استثمرت خلال الفترة الماضية في تكثيف التدريب والتطوير لطواقم الطائرات.

ولفت إلى أهمية هذا التقييم لكونه من منظمة عالمية غير ربحية وأنه مبني على التصويت المباشر من الركاب، إلى جانب تزامنه مع مرور 75 عاماً على تأسيس "الخطوط السعودية".

وأضاف "العمر": حصولنا على هذا التقييم وثقة ضيوفنا ستدفعانا للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من التطوير تليق بثقة عملائنا وتوقعات القادة وبوطننا الغالي.

يشار إلى أن الخطوط السعودية أضافت أخيراً عديداً من الخِدْمات الراقية وأنظمة الترفيه والأنظمة الرقمية على متن طائراتها، إلى جانب تحديث مقاعدها، وإضافة مزيد من المحطات الدولية المباشرة.