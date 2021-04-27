أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران

مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.