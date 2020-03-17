"هلال جدة" يباشر مقيمة تعاني من حالة نفسية

تسليمها للجهات الأمنية.. بعدما وثّق شخص مقطع فيديو لها

كشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية.

وقال: الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى، وتم تسليمها للجهات الأمنية بالموقع.

وكان شخص قد وثّق مقطعًا وتم تداوله في مواقع التواصل، لسيدة وهي تعاني من حالة نفسية بشارع عبدالرحمن السديري قبالة مسجد الشعيبي.

الهلال الأحمر بجدة

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 05:54 PM

تسليمها للجهات الأمنية.. بعدما وثّق شخص مقطع فيديو لها

"هلال جدة" يباشر مقيمة تعاني من حالة نفسية

عبدالله الراجحي

جدة

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كشف الناطق الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أبو زيد؛ أن فريقًا طبيًّا من الهيئة باشر حالة سيدة غير سعودية بحي السلامة شمال المحافظة، كانت تعاني من حالة نفسية.

وقال: الفريق فحص الحالة بالموقع، وأُعطيت العلاج اللازم، واتضح أن الأمر لا يستدعي نقلها للمستشفى، وتم تسليمها للجهات الأمنية بالموقع.

وكان شخص قد وثّق مقطعًا وتم تداوله في مواقع التواصل، لسيدة وهي تعاني من حالة نفسية بشارع عبدالرحمن السديري قبالة مسجد الشعيبي.

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الهلال الأحمر بجدة

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