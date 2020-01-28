"الأمن الصناعي" ينفِّذ فرضية حريق بعربة قطار أثناء مغادرته محطة ركاب بالرياض

تهدف إلى الوقوف على استعداد وجاهزية الجهات المعنية بسلامة استخدام القطارات

أعلنت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي أنه سيتم عند الساعة الـ10:30 من صباح اليوم الثلاثاء تنفيذ فرضية حريق في إحدى عربات القطار أثناء مغادرته من محطة الركاب بالرياض، وذلك بالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

وتفصيلاً، تهدف الفرضية إلى الوقوف على استعداد وجاهزية الجهات المعنية بسلامة استخدام القطارات بالسعودية للاستجابة السريعة في التعامل مع الحرائق بأنواعها، ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها، بما يضمن الاستعداد التام للمحافظة على أفضل مستويات السلامة في جميع محطات وعربات القطارات بالسعودية.