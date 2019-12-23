نجل خاشقجي: القضاء أنصفنا اليوم.. عدالة وسرعة تقاضٍ.. لا ظلم ولا مماطلة

أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله- إنصاف القضاء لأبناء والده.
وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".
وأضاف: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.
صلاح خاشقجي جمال خاشقجي
أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله- إنصاف القضاء لأبناء والده.
وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".
وأضاف: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.