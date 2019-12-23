نجل خاشقجي: القضاء أنصفنا اليوم.. عدالة وسرعة تقاضٍ.. لا ظلم ولا مماطلة

أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله- إنصاف القضاء لأبناء والده.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".

وأضاف: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.

صلاح خاشقجي جمال خاشقجي

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23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 06:57 PM

نجل خاشقجي: القضاء أنصفنا اليوم.. عدالة وسرعة تقاضٍ.. لا ظلم ولا مماطلة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله- إنصاف القضاء لأبناء والده.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".

وأضاف: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.

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