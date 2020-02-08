تزكية مؤمنة رئيسًا للنادي الأهلي.. ومحروس نائبًا

زكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم السبت عبدالإله بن معتوق مؤمنة لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين.

وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضوًا، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.