تزكية مؤمنة رئيسًا للنادي الأهلي.. ومحروس نائبًا

زكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم السبت عبدالإله بن معتوق مؤمنة لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين.

وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضوًا، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

الأهلي رئيس الأهلي

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08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 08:36 PM

تزكية مؤمنة رئيسًا للنادي الأهلي.. ومحروس نائبًا

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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زكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم السبت عبدالإله بن معتوق مؤمنة لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين.

وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضوًا، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

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الأهلي رئيس الأهلي

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