إنذار لـ"تميم" ونظامه.. "الأحمر" يقود القطاعات القطرية إلى الهاوية

اقتصاد يدفع فاتورة نظام "الحمدين" وإرهاب أفقَدَ الدوحة معظم امتيازاتها

لا يزال الاقتصاد القطري يدفع النصيب الأكبر من ضريبة السياسات الخاطئة، التي ينتهجها النظام القطري بقيادة تميم بن حمد؛ حيث أدت سياسات النظام الداعم للإرهاب إلى مقاطعة عدد من الدول العربية للدوحة؛ الأمر الذي ترتّب عليه مجموعة من الإجراءات أفقدت الاقتصاد القطري مجموعة واسعة من الامتيازات.

وكشف "مباشر قطر"، في تقرير له، أنه في ضوء هذه السياسات التي يتبناها النظام القطري، تتواصل الخسائر الاقتصادية؛ لتظل البورصة القطرية واحدة من أبرز المؤشرات التي تعكس فشل سياسات تميم بن حمد وتخبطها؛ حتى أصبح اللون الأحمر الذي يسيطر على مؤشرات الأداء في البورصة هو السمة الغالبة دائمًا.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" المصرية؛ فإنه استمرارًا لهذه الخسائر؛ تراجعت بورصة قطر في ختام تداولات الخميس، وسط انخفاض لـ4 قطاعات، أبرزها البنوك والخدمات المالية؛ حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.20%؛ لتوجه هذه المؤشرات رسالة إنذار إلى نظام تميم بن حمد، وتدعوه إلى التراجع عن سياساته والاعتراف بأخطائه.

وأوضح الموقع أن تميم بن حمد، مع مواصلة المكابرة وعدم اعترافه بالأخطاء التي ارتكبها على مدار السنوات الماضية، يدفع الاقتصاد القطري نحو المزيد من الخسائر، دون أن تظهر أي ملامح لعودة الاستقرار المالي، ما لم يتراجع تميم عن سياساته.