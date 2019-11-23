انهيار صخري يغلق "عقبة حزنة" احترازيًّا

ضمانًا لسلامة مرتاديها

أغلقت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة عقبة حزنة ضمانًا لسلامة مرتاديها؛ وذلك بعد انهيار الصخور في أحد المواقع.

وكشف المتحدث الإعلامي بمدني الباحة، العقيد جمعان دايس، عن أن الإغلاق كان احترازيًّا.

وكان تساقط الصخور قد تسبب في وفاة شاب في العشرينيات من عمره مساء اليوم في عقبة الباحة بعد سقوطها على مركبته، وأُغلقت العقبة إثر الحادث قرابة الساعة، وأُعيد فتحها قرابة الساعة السابعة مساء اليوم.

الباحة عقبة حزنة انهيار صخري

1

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441 11:13 PM

ضمانًا لسلامة مرتاديها

انهيار صخري يغلق "عقبة حزنة" احترازيًّا

أحمد العبدالله

الباحة

0 391

أغلقت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة عقبة حزنة ضمانًا لسلامة مرتاديها؛ وذلك بعد انهيار الصخور في أحد المواقع.

وكشف المتحدث الإعلامي بمدني الباحة، العقيد جمعان دايس، عن أن الإغلاق كان احترازيًّا.

وكان تساقط الصخور قد تسبب في وفاة شاب في العشرينيات من عمره مساء اليوم في عقبة الباحة بعد سقوطها على مركبته، وأُغلقت العقبة إثر الحادث قرابة الساعة، وأُعيد فتحها قرابة الساعة السابعة مساء اليوم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الباحة عقبة حزنة انهيار صخري

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019