"الأرصاد" تنبِّه المنطقة الشرقية: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل الجبيل والخُبر والخفجي والدمام.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والخفجي والدمام ورأس تنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

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27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 01:48 AM

تشمل الجبيل والخُبر والخفجي والدمام.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

"الأرصاد" تنبِّه المنطقة الشرقية: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والخفجي والدمام ورأس تنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.

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