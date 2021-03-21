"المنصة السعودية" ترسم البهجة على وجوه أطفال الجمعية الأولى بجدة

تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة.. والبرنامج تضمن مسابقات وفعاليات ترفيهية

رسمت "المنصة السعودية" البهجة والابتسامة على وجوه أطفال الجمعية الأولى بجدة خلال البرنامج الترفيهي الذي نظمته في مزرعة الطرف، بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة.

وتخلل البرنامج الذي نظمته عدد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات المتنوعة بقيادة الحكواتي "أحمد الصياد" الذي تفاعل الأطفال وسط أجواء جميلة، إضافة إلى فقرات فكاهية وتعليمية وتوعوية، قدمتها الإعلامية حنان الوعل (فرفوشة) فقرات ترفيهية وألعاب متنوعة، حظيت على استحسان الجميع.

وقالت دانية آل معينا المديرة التنفيذية للجمعية الأولى، إن البرنامج يأتي تتويجًا لمذكرة التعاون الموقعة مع المنصة السعودية، وضمن المسؤولية المجتمعية لها، والتي تشمل تنظيم اللقاءات والبرامج التوعوية الهادفة، مثمنة الدور الطليعي للمنصة وسبل تعاونها في تحقيق الأهداف المنشودة ورسم البسمة والبهجة على وجوه الأطفال ودمجهم في المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة السعودية حامد العطاس، إن المنصة هي مبادرة مجتمعية غير ربحية وتركز على ثلاثة مجالات مختلفة لنشر ثقافة العلم والمعرفة هي النشر والدعم، والتدريب والتطوير والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن المنصة السعودية وقعت مذكرات التعاون مع عددٍ من الجهات المختلفة على مستوى المملكة.

وشكرت المنصة السعودية، إدارة مزرعة الطرف على استضافتها للبرنامج الترفيهي مثمنًا تعاون شركاء النجاح.





وقدمت أبرار العبيسي أول مدربة سعودية في مجال خيل السرعة وحكم معتمد في الاتحاد السعودي للفروسية ومدربة قفز حواجز، نبذة عن ثقافة أنواع الخيول التي تختلف مجالاتها ما بين العربي والإنجليزي، وفي الختام، تم توزيع الهدايا للأطفال، والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.