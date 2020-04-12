"كورونا".. 109 آلاف وفاة عالمياً حتى الآن

وفق بيانات منصة "وورلد ميترز" المتخصصة

بلغ عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" وفقما أظهرت البيانات المجمعة حول العالم، نحو 109 آلاف، فيما سجّلت الإصابات قرابة مليون و800 ألف حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليون و781 ألفاً عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 404 آلاف.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والصين والمملكة المتحددة وإيران وتركيا وبلجيكا وسويسرا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 533 ألف إصابة، إلى جانب نحو 20 ألفاً و600 وفاة.

وسجّلت إسبانيا نحو 163 ألف إصابة و16 ألفاً و600 وفاة. وسجّلت إيطاليا نحو 152 ألف إصابة ونحو 19 ألفاً و500 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجّلت 82 ألفاً و52 إصابة و3339 وفاة.