"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وتستمر حتى السادسة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم الثلاثاء، يتضمن رياحاً نشطة، وعوالق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.