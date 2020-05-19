بسبب السرعة .. تصادم باص في جدة يصيب 6 أشخاص والهلال الأحمر يباشر

بينها حالة خطيرة تم نقلها إلى أقرب مستشفى

أُصيب مساء اليوم ستة أشخاص في حادث مروري تصادم باص عمال بجدة بسبب السرعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمدأبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي 997، تلقت مساء اليوم بلاغًا بوقوع حادث تصادم عند تقاطع فلسطين مع الستين باتجاه الشمال، ونتج عنه 6 إصابات.

وأضاف: فور تلقي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت ثلاث فرق إسعافية، والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، ليجدوا ست إصابات بينها حالة خطيرة تم نقلها لأقرب مستشفى وأربع إصابات متوسطة تم نقلها لمستشفى الملك فهد وحالة تم إسعافها بالموقع، وقٌدّمت العناية الطبية اللازمة لها.