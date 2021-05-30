الكويت.. شخص تسلل لمدرج المطار وصعد إلى إحدى الطائرات

"روسيا اليوم": أنباء عن صعوده لطائرة ولي عهد الكويت

نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة، أن شخصاً في حالة غير طبيعية ضُبط وأُحيل إلى جهاز أمن الدولة إثر تسلله إلى مدرج مطار الكويت، وصعوده داخل إحدى الطائرات.

وأضافت الصحيفة: أوضحت المصادر أن تحقيقا فُتح في كيفية وصوله إلى المطار واختراق الأجهزة الأمنية والحواجز كافة، في ظل وجود رجال التفتيش وكاميرات المراقبة حتى وصوله إلى مدرج الطائرات.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال بعض الناشطين على موقع "تويتر"، إن الشخص الذي كان في حالة سكر، "دخل طائرة ولي العهد أثناء إجراء صيانة لها قبل إقلاعها غداً".

ولم يؤكّد الموقع أو ينفي ما جاء بالتغريدة.