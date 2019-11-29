نادي القانون بجامعة الملك سعود ينظم ندوة حول التشريعات المنظمة للقطاع غير الربحي

ناقشت تعزيز المفاهيم الدارجة عالمياً مثل المسؤولية المجتمعية والاستدامة والحوكمة

نظم نادي القانون بجامعة الملك سعود ندوة بعنوان "أثر التشريعات السعودية على نمو القطاع الثالث"، وذلك مساء الأربعاء الماضي بمقر كلية الحقوق برعاية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وكيل كلية التطوير والجودة والمشرف على الأندية الطلابية الدكتور مسفر السلولي, وحضرها عدد من الأكاديميين والطلبة والمهتمين بالقطاع غير الربحي.

وتفصيلاً، كان المتحدثون في الندوة كل من: المستشار القانوني الدكتور سعد الوهيبي والمدير العام لجمعية إنسان صالح اليوسف, وأدار الجلسة الباحث في علوم الشريعة والقانون محمد الشويمان.

وبدأت الندوة بلمحة عامة عن التشريعات المنظمة للقطاع الثالث وكذلك مدى أثرها الكمي والنوعي, ثم تحدث الضيوف عن حماية حقوق أصحاب المصلحة ومدى دعم التشريعات للعمل المؤسسي, كما ناقشت الندوة تعزيز التشريعات للمفاهيم الدارجة عالمياً مثل المسؤولية المجتمعية, الاستدامة, الحوكمة, العائد الاجتماعي, ثم أثر التشريعات في الحد من الاستخدامات غير المشروعة للأموال.

وكان لبعض الحضور مداخلات ثرية كان منها مداخلة المستشار سلطان المخلفي والناشط في العمل التطوعي المستشار عبدالعزيز آل حسين.

وعبر قائد النادي الطالب فهد عبدالمحسن العنزي عن شكره للكلية على موافقتها على دعم أنشطة النوادي الطلابية والاهتمام بها الأمر الذي نتج عنه مناقشة هذا الموضوع الحيوي.