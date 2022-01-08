محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد السلطة الفلسطينية

تتضمن مطالبتها بتعويضات بملايين الدولارات

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم (السبت) أن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكمًا برد الدعوى المقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، التي كانت تطالب بتعويضات بملايين الدولارات.

وأفاد "بشارة" بأن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان، في مانهاتن أصدر قرارًا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، وأن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وبين أن فريق المحامين الذي يعمل مع السلطة الوطنية منذ العام 2014، من خلال وزارة المالية الفلسطينية، نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية.



