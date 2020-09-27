أمين جمعية "البر" بالمدينة يتفقد سير العمل بمشروع الصدقة الجارية

مكون من فندق ومحلات تجارية لتحقيق استدامة مالية لدعم المحتاجين

قام الأمين العام لجمعية البر المهندس صالح جبلاوي، اليوم الأحد، يرافقه عضو مجلس الإدارة المهندس حسن بصنوي بزيارة لموقع مشروع الصدقة الجارية الذي بدأت الجمعية في تنفيذه؛ حيث تم الاطلاع على سير العمل، كما عقد اجتماع مع مشرف المشروع ومقاوله.

وتفصيلاً، يتكون مشروع الصدقة الجارية من فندق ومحلات تجارية، ومن المقرر أن يكون ريعه بمثابة استدامة مالية تساهم في دعم برامج الجمعية في رعاية وتمكين المحتاجين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.