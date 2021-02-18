وزير النقل يلتقي المواطنين في "الشمالية" ويستمع إلى ملاحظاتهم

خلال زيارته للمنطقة وتدشينه مشروعين تنمويين في الطرق

التقى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، بعدد من المواطنين بمنطقة الحدود الشمالية للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة.

جاء ذلك اللقاء خلال زيارته للمنطقة وتدشينه مشروعين تنمويين في الطرق لخدمة المنطقة ومرتاديها، وتأتي الزيارة ضمن الزيارات التي يحرص على إجرائها في مختلف مناطق المملكة، ويحرص خلالها على الالتقاء بالمواطنين.

وخلال اللقاء بحث الوزير أبرز ما قد يواجه المواطنين من معوقات، وبحث سبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعّالة ونوعية لكل المستفيدين، وأكد أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في جميع مناطق المملكة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، واستعراض أبرز التحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها.

ويأتي لقاء "الجاسر" بالمواطنين بهدف التواصل المباشر مع أهالي المنطقة، وتبنّي المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن بما يعزز كفاءة الأداء، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.