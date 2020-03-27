مستشفى القنفذة يبدأ خدمة الاتصال الهاتفي والمرئي بين المرضى وذويهم

بعد إيقاف الزيارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار كورونا

أعلن قسم الخدمة الاجتماعية الطبية في مستشفى القنفذة العام، البدء في خدمة الاتصال المرئي بين المرضى وذويهم؛ نظرًا لإيقاف الزيارة في الوقت الحالي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلًا: أوضح الإعلان أن المستشفى خصص خدمة التواصل الهاتفي والمرئي بين المرضى المنومين وذويهم عبر رقم الجوال (0500769344)، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساءً.

فيروس كورونا الجديد مستشفى القنفذة العام

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 09:47 PM

بعد إيقاف الزيارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار كورونا

مستشفى القنفذة يبدأ خدمة الاتصال الهاتفي والمرئي بين المرضى وذويهم

عبدالعزيز الشهري

القنفذة

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أعلن قسم الخدمة الاجتماعية الطبية في مستشفى القنفذة العام، البدء في خدمة الاتصال المرئي بين المرضى وذويهم؛ نظرًا لإيقاف الزيارة في الوقت الحالي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلًا: أوضح الإعلان أن المستشفى خصص خدمة التواصل الهاتفي والمرئي بين المرضى المنومين وذويهم عبر رقم الجوال (0500769344)، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساءً.

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