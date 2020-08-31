"أبو حيمد" مديراً لإدارة المساجد بالعاصمة المقدسة

أصدر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري قراراً بتكليف أحمد بن عبدالرحمن ابو حيمد مديراً لادارة المساجد بالعاصمة المقدسة.

فيما أعرب "ابو حيمد" عن شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري على ثقته ودعمه المستمر.