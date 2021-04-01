وفاة "سعود بن ناقي" المستشار السابق بالحرس الوطني

انتقل إلى رحمة الله أحد وجهاء ولد سليم من حرب الشيخ سعود بن عبد الله بن عبدالمنعم بن ناقي السليمي الحربي.
فيما أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة مغرب اليوم الخميس بمقبرة القرين بمنطقة القصيم.
وللعزاء جوال ابنه "فهد":0566641888
يشار إلى أن "ابن ناقي" شغل منصب مستشار بالحرس الوطني وكلُف أميرًا للفوج الحادي والأربعين ما بين عامي1389 و1395هـ، ثم رئيساً لمركز ساق بمنطقة القصيم حتى تقاعده.
انتقل إلى رحمة الله أحد وجهاء ولد سليم من حرب الشيخ سعود بن عبد الله بن عبدالمنعم بن ناقي السليمي الحربي.
فيما أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة مغرب اليوم الخميس بمقبرة القرين بمنطقة القصيم.
وللعزاء جوال ابنه "فهد":0566641888
يشار إلى أن "ابن ناقي" شغل منصب مستشار بالحرس الوطني وكلُف أميرًا للفوج الحادي والأربعين ما بين عامي1389 و1395هـ، ثم رئيساً لمركز ساق بمنطقة القصيم حتى تقاعده.