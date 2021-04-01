وفاة "سعود بن ناقي" المستشار السابق بالحرس الوطني

انتقل إلى رحمة الله أحد وجهاء ولد سليم من حرب الشيخ ‏سعود بن عبد الله بن عبدالمنعم بن ناقي السليمي الحربي.



فيما أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة مغرب اليوم الخميس بمقبرة القرين بمنطقة القصيم.



وللعزاء جوال ابنه "فهد":0566641888



‏يشار إلى أن "ابن ناقي" شغل منصب مستشار بالحرس الوطني وكلُف أميرًا للفوج الحادي والأربعين ما بين عامي1389 و1395هـ، ثم رئيساً لمركز ساق بمنطقة القصيم حتى تقاعده.