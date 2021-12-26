تقرير: غير الملقحين معرضون لدخول العناية المركزة أكثر 60 مرة من المطعمين

إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 279 مليون إصابة

أكد تقرير حديث أن الأشخاص غير الملقحين الذين يصابون بفيروس كورونا أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 60 مرة لدخول العناية المركزة مقارنة بأولئك الذين تم تطعيمهم.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أظهر التقرير الصادر عن المركز الوطني البريطانى للتدقيق والبحوث في العناية المركزة (ICNARC)، أنه بين شهري مايو ونوفمبر، كان معدل قبول مرضى كورونا الملقحين، والذين تبلغ أعمارهم أكثر من 60 عاماً، في وحدات العناية المركزة بإنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، هو 0.6 حالة فقط لكل 100 ألف أسبوعياً.

وكان المعدل 37.3 لكل 100 ألف حالة أسبوعياً، للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح من الفئة العمرية نفسها، أي أعلى بنحو 60 مرة من النسبة الخاصة بمتلقي اللقاح.

وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً، فقد كان متوسط دخول العناية المركزة بين غير الملقحين ما يقرب من 30 ضعفاً مقارنة بالملقحين.

وفي الفئات العمرية الأصغر، كان الفارق أقل ولكن لا يزال ملحوظاً، حيث كان الأشخاص غير الملقحين في الثلاثينات والأربعينات من العمر أكثر عرضة بين 10 و15 مرة لدخول العناية المركزة بسبب كورونا.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها جمعية العناية المركزة ببريطانيا أن ما لا يقل عن ثلثي مرضى كورونا لم يتم تلقيحهم في 12 من أصل 16 وحدة عناية مركزة بالبلاد.

وفي الوقت الحالي، يشغل مرضى كورونا ما بين 25 و30 في المائة من أسرة العناية المركزة في مستشفيات لندن.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 279 مليون إصابة حتى صباح اليوم (الأحد)، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.92 مليار جرعة.