هل خالطوا السكان؟.. اختراق "كورونا" للجنود الأمريكيين يثير فزع أوكيناوا اليابانية

واشنطن وطوكيو تتبادلان المعلومات

كشف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم (الاثنين)، أن اليابان والولايات المتحدة تتبادلان معلومات بخصوص إصابات فيروس كورونا في القواعد العسكرية الأمريكية، بعد أن أثار تفشي المرض غضباً في مقاطعة أوكيناوا بأقصى جنوب اليابان.

وأوضح "سوجا" في مؤتمر صحفي اعتيادي أن اليابان والولايات المتحدة تتبادلان المعلومات بخصوص تحركات العسكريين المصابين، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، قال متحدث عسكري أمريكي: "نحاول جاهدين الحد من مخالطة السكان المحليين، كما نتطلع إلى تعقب الأفراد الذين خالطوا المصابين".

وأكدت أوكيناوا أن 62 شخصًا، بينهم 39 في القاعدة الجوية لمشاة البحرية في فوتينما و22 في معسكر هانسن وواحد في معسكر كينسر، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من السابع من يوليو (تموز) وحتى يوم أمس.

وتستضيف أوكيناوا الجزء الأكبر من القوات العسكرية الأمريكية في اليابان، التي يعد تحالفها مع واشنطن ركيزة أساسية لأمنها، لكن كثيرا من سكان أوكيناوا يربطون بين وجود القواعد ومشاكل من بينها الجريمة والحوادث، ويريدون تقليص أعداد الجنود الأمريكيين أو رحيلهم.