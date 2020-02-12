"تركي الفيصل" عن "صفقة القرن": "فرانكشتاين" العصر الحديث

قال: الاتفاق سيفشل.. العالم كله يرفضه فقد سلب فلسطين قلبها وروحها

وصف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، بأنها بمثابة "فرانكشتاين" العصر الحديث، وتجعل الدولة الفلسطينية "مسخًا".

ورأى الفيصل في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، هي "تصور وحشي" لدولة فلسطينية.

وبحسب "روسيا اليوم" قال الفيصل: "ما أراه حتى الآن في الاتفاق، هو أنه يحاول جعل فلسطين مخلوقًا مسخًا، إنه مجرد تصور وحشي لدولة فلسطينية، انتزعت عاصمتها المشروعة؛ مما يسلبها قلبها، وحدودها غير محددة، وهذا يسلبها روحها".

وتوقّع رئيس الاستخبارات الأسبق أن تفشل هذه الصفقة؛ مشيرًا إلى أن هذا "الاتفاق لن يذهب بعيدًا كثيرًا؛ ليس فقط في هذا القسم من العالم؛ ولكن العالم بأسره رفضه".